Sun: Сунак намекал Джонсону на то, что его возвращение будет катастрофой Sun: Сунак говорил Джонсону, что его возвращение на пост премьера будет катастрофой для Консервативной партии

Фото: Martyn Wheatley / Parsons Media/Global Look Press

Борис Джонсон

Бывший глава Минфина Великобритании Риши Сунак заявил бывшему премьеру страны Борису Джонсону, что его возвращение на пост главы кабмина станет катастрофой для Консервативной партии. Встреча экс-чиновников состоялась 22 октября, по итогам их переговоров не было заключено никаких соглашений, сообщает Sun со ссылкой на источник.

Она [встреча] была дружеской и сердечной, но действительность такова, что возвращение Бориса было бы катастрофой для партии, и Риши ясно дал это понять, — цитирует собеседника издание.

По данным источника, Джонсон предлагал Сунаку объединить партию, убеждал, что они могут это сделать, предлагал себя в качестве лидера такого гипотетического тандема. Сунак посчитал слова Джонсона малоубедительными.

Накануне Борис Джонсон после отказа снова баллотироваться на пост премьера заявил, что решение вызвано национальными интересами. По его словам, он не нашел общих интересов с другими кандидатами — Риши Сунаком и лидером палаты общин Пенни Мордонт, а без единства в партии нельзя было бы управлять правительством эффективно.