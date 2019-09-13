https://static.news.ru/photo/5ecc0e54-d55c-11e9-8205-fa163e074e61_660.jpg Мухаммед ибн Салман Аль Сауд Фото: Hindustan Times/imago stock&people/Global Look Press

Суд во Франции приговорил сестру наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана Хассу к 10 месяцам тюрьмы и штрафу в размере €10 тысяч. Принцессу признали виновной в насилии в отношении сантехника.

Мужчину по приказу Хассы ибн Салман избили телохранители. Это произошло в сентябре 2016 года, когда женщина заподозрила рабочего в продаже СМИ фотографий своей квартиры. По словам пострадавшего, его заставили целовать ноги дочери короля Саудовской Аравии. Спустя некоторое время на имя принцессы был выдан ордер на арест.

Hassa bint Salmane, sœur du prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane, a été condamnée à Paris à dix mois de prison avec sursis et 10.000 euros d'amende pour des violences infligées par son personnel à un artisan dans une résidence royale à Paris, en 2016 #AFP pic.twitter.com/s7Dsks6Hfh — Agence France-Presse (@afpfr) September 12, 2019

Ранее в СМИ была опубликована запись разговора Джамаля Хашогги и его убийц. Критиковавший политику королевства журналист пропал при посещении генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября 2018 года. 20 октября саудовские власти сообщили, что Хашогги был убит в здании дипмиссии в результате конфликта. Позднее стало известно о существовании достоверных доказательств того, что к убийству журналиста имеет отношение наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед. Об этом говорится в отчёте спецдокладчика Совета ООН по правам человека по вопросам внесудебных казней Аньес Каламар, писал News.ru.