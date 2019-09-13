Мухаммед ибн Салман Аль Сауд Мухаммед ибн Салман Аль Сауд Фото: Hindustan Times/imago stock&people/Global Look Press

Суд во Франции приговорил сестру наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана Хассу к 10 месяцам тюрьмы и штрафу в размере €10 тысяч. Принцессу признали виновной в насилии в отношении сантехника.

Мужчину по приказу Хассы ибн Салман избили телохранители. Это произошло в сентябре 2016 года, когда женщина заподозрила рабочего в продаже СМИ фотографий своей квартиры. По словам пострадавшего, его заставили целовать ноги дочери короля Саудовской Аравии. Спустя некоторое время на имя принцессы был выдан ордер на арест.

Ранее в СМИ была опубликована запись разговора Джамаля Хашогги и его убийц. Критиковавший политику королевства журналист пропал при посещении генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября 2018 года. 20 октября саудовские власти сообщили, что Хашогги был убит в здании дипмиссии в результате конфликта. Позднее стало известно о существовании достоверных доказательств того, что к убийству журналиста имеет отношение наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед. Об этом говорится в отчёте спецдокладчика Совета ООН по правам человека по вопросам внесудебных казней Аньес Каламар, писал News.ru.

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