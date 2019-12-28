https://static.news.ru/photo/a33d5a66-2aed-11ea-b69a-fa163e074e61_660.jpg Иво Санадер Фото: Miso Lisanin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Иво Санадер, занимавший пост премьер-министра Хорватии в 2003–2009 годах, и генеральный директор венгерской нефтегазовой компании MOL Жолт Эрнади признаны виновными хорватским судом по делу о коррупции.

Следствие пришло к заключению, что политик получил взятку в размере €10 млн в обмен на то, чтобы обеспечить компании из Венгрии преобладающее влияние на хорватскую нефтяную компанию INA. Санадера приговорили к шести годам лишения свободы, а венгерского предпринимателя — к двум, сообщает телеканал N1. Решение может быть обжаловано.

Afera Ina-MOL: Sanaderu 6 godina zatvora, Hernadiju dvije! #N1info https://t.co/k1qhigf4S9 — TV N1 Zagreb (@N1infoZG) December 30, 2019

Ранее Народный суд столицы Вьетнама приговорил Нгуен Бак Шона, занимавшего пост министра информации страны с 2011 по 2016 год, к пожизненному тюремному заключению, признав его виновным в коррупции и злоупотреблении должностными полномочиями, писал NEWS.ru.