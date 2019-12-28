https://static.news.ru/photo/4ebffa28-2941-11ea-9ea6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Paul Kitagaki Jr./ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Народный суд вьетнамской столицы приговорил Нгуен Бак Шона, занимавшего пост министра информации страны с 2011 по 2016 годы, к пожизненному тюремному заключению, признав его виновным в коррупции и злоупотреблении должностными полномочиями.

Ещё 13 человек, замешанных в коррупционном скандале с участием сотового оператора Mobifone и частного провайдера кабельного телевидения AVG, также были признаны виновными, передаёт ТАСС.

Следствию удалось доказать, что сделка по покупке сотовым оператором 95% акций AVG была проведена с коррупционной составляющей. Нанесённый государству ущерб оценивается примерно в 7 трлн донгов (больше $300 млн). Преемник Нгуен Бак Шона на посту министра, Чыонг Минь Туан, также признан виновным по этому делу.

Как писал NEWS.ru ранее, Норильский городской суд избрал мерой пресечения для исполняющего обязанности прокурора города Хаваж-Бауди Гутаева содержание под стражей. Гутаева подозревают в получении нескольких взяток. По версии следствия, таких эпизодов было несколько и во время одного из них прокурор был задержан с поличным.