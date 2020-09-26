Суд с участием Берлускони отложен до его выздоровления от коронавируса

Судебное заседание в Италии по так называемому делу Руби, в рамках которого были выдвинуты обвинения в том числе в адрес экс-премьера страны Сильвио Берлускони, было отложено из-за болезни бывшего председателя кабмина.
Ходатайство о переносе заседания подал адвокат Берлускони, сославшись на положительный результат теста политика на COVID-19. Предварительно слушание перенесено на 19 октября,
Против Берлускони и ещё 28 фигурантов дела были выдвинуты обвинения в склонении малолетних к проституции и злоупотреблении служебными полномочиями. Суд первой инстанции признал Берлускони виновным, однако апелляционный суд отменил приговор бывшему премьер-министру.
Сейчас следствие обвиняет Берлускони в даче ложных показаний и подкупе свидетелей.
Берлускони был госпитализирован в миланскую клинику Сан-Рафаэле 3 сентября. Врачи диагностировали у него лёгочную инфекцию. Позже COVID-19 был выявлен у двух его детей, а также у возлюбленной политика — они вместе отдыхали на острове Сардиния.
Как сообщал NEWS.ru, политика выписали из больницы 14 сентября. Однако последние тесты показывают, что заболевание полностью не вылечено.
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