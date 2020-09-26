Суд с участием Берлускони отложен до его выздоровления от коронавируса

https://static.news.ru/photo/be17ae82-0188-11eb-a0bb-fa163e074e61_660.jpg Сильвио Берлускони Фото: Xinhua/Global Look Press

Судебное заседание в Италии по так называемому делу Руби, в рамках которого были выдвинуты обвинения в том числе в адрес экс-премьера страны Сильвио Берлускони, было отложено из-за болезни бывшего председателя кабмина.

Ходатайство о переносе заседания подал адвокат Берлускони, сославшись на положительный результат теста политика на COVID-19. Предварительно слушание перенесено на 19 октября, сообщает РИА Новости.

Против Берлускони и ещё 28 фигурантов дела были выдвинуты обвинения в склонении малолетних к проституции и злоупотреблении служебными полномочиями. Суд первой инстанции признал Берлускони виновным, однако апелляционный суд отменил приговор бывшему премьер-министру.

Сейчас следствие обвиняет Берлускони в даче ложных показаний и подкупе свидетелей.

Берлускони был госпитализирован в миланскую клинику Сан-Рафаэле 3 сентября. Врачи диагностировали у него лёгочную инфекцию. Позже COVID-19 был выявлен у двух его детей, а также у возлюбленной политика — они вместе отдыхали на острове Сардиния.

Как сообщал NEWS.ru, политика выписали из больницы 14 сентября. Однако последние тесты показывают, что заболевание полностью не вылечено.