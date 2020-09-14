Берлускони выписали из больницы после заражения COVID-19

Итальянского политика Сильвио Берлускони, у которого ранее диагностировали коронавирус, выписали из клиники в Милане.
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Это было самым тяжелым испытанием в моей жизни, — поделился Берлускони.
Он также выразил благодарность медикам, занимавшимся его лечением.
Спасибо Всевышнему, а также врачам, — заявил политик.
Берлускони был госпитализирован в миланскую клинику Сан-Рафаэле 3 сентября. Врачи диагностировали у него лёгочную инфекцию. Позже COVID-19 был выявлен у двух его детей, а также у возлюбленной политика — они вместе отдыхали на острове Сардиния.
Ранее NEWS.ru писал о том, что 14 сентября количество выявленных случаев заражения коронавирусом за весь период пандемии в мире превысило 29 млн.
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