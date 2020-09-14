Берлускони выписали из больницы после заражения COVID-19

https://static.news.ru/photo/1d0bcee4-f682-11ea-8f8d-fa163e074e61_660.jpg Сильвио Берлускони Фото: Massimo Alberico/Keystone Press Agency/Global Look Press

Итальянского политика Сильвио Берлускони, у которого ранее диагностировали коронавирус, выписали из клиники в Милане.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ. Сам 83-летний политик рассказал, что первые три дня болезни были «очень тяжёлыми».

Это было самым тяжелым испытанием в моей жизни, — поделился Берлускони.

Он также выразил благодарность медикам, занимавшимся его лечением.

Спасибо Всевышнему, а также врачам, — заявил политик.

Берлускони был госпитализирован в миланскую клинику Сан-Рафаэле 3 сентября. Врачи диагностировали у него лёгочную инфекцию. Позже COVID-19 был выявлен у двух его детей, а также у возлюбленной политика — они вместе отдыхали на острове Сардиния.

Ранее NEWS.ru писал о том, что 14 сентября количество выявленных случаев заражения коронавирусом за весь период пандемии в мире превысило 29 млн.