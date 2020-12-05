Суд предъявил обвинения подозреваемому в парижском теракте 1982 года

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Судья по делам о терроризме суда Парижа предъявил 5 декабря Валиду Абдулрахману Абу Зайеду обвинения в рамках дела о взрыве и стрельбе на улице Розье в еврейском квартале столицы Франции. Инцидент произошёл в 1982 году.

Гражданину вменили совершения убийств и покушение на лишение людей жизни. Абу Зайеда экстрадировали во Францию из Норвегии 4 декабря и поместили под стражу. Оперативники считают, что фигурант — один из главных организаторов теракта. Абу Зайд, однако, полностью отверг свою причастность к преступлениям и заявил, что был в тот момент в Монако. Силовики по данному ЧП вели сложное и многолетнее разбирательство, передаёт портал Agence France-Presse.

В середине дня 9 августа 1982 года группа от трёх до пяти человек сначала бросили гранату в ресторан Джо Голденберга, а затем начали стрелять из автоматического оружия сперва по гостям заведения, а потом и по прохожим в еврейском квартале. В результате действий преступников 6 человек погибли и 22 получили травмы. Организатором и непосредственным исполнителем расправы, по данным полиции, может быть палестинская группировка «ФАТХ — Революционный Совет».

Париж также выдал ещё три международных ордера на задержание подозреваемых в теракте. Двое из них скрываются в Иордании, а третий — на территории Западного берега реки Иордан.

Накануне мечеть осквернили в городе Бретеньи-сюр-Орж недалеко от Парижа, рассказали в местной мэрии. Инцидент произошёл рано утром 2 декабря. Неустановленные преступники направили автомобиль в религиозное учреждение и выбили двери. После этого они разлили содержимое огнетушителя в молитвенном зале. Злоумышленников заметил возвращавшийся с ночной смены прохожий, после чего они скрылись. Позднее полицейские нашли подожжённой машину, на которой нарушители врезались в двери здания.

Ранее, как писал NEWS.ru, власти Австрии анонсировали закрытие после теракта всех мечетей, которые пропагандируют радикальные идеи. Решение было принято после встречи министра внутренних дел страны Карла Нехаммера и министра по делам интеграции в Ведомстве федерального канцлера Сюзанне Рааб с главой мусульманской религиозной общины Австрии Умитом Вуралем.