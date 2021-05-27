Суд Польши не стал арестовывать диспетчера аэропорта в Смоленске

https://static.news.ru/photo/d1649ae4-d510-11ea-a70f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Польский суд по варшавскому району Мокотув отказался временно арестовать одного из трёх российских диспетчеров, дежуривших в аэропорту Смоленск-Северный в день крушения польского правительственного самолёта Ту-154М 10 апреля 2010 года. С ходатайством об аресте ранее выступила Генпрокуратура республики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Согласно решению суда , оснований для временного ареста россиянина Павла Плюснина недостаточно для признания «высокой вероятности совершения подозреваемым предполагаемого действия, характеризуемого возможным умыслом».

В свою очередь судебные заседания по делам Николая Краснокудского и Виктора Рыженко перенесены на неопределённый срок. Причиной этого назвали невыполнение российской стороной польского запроса о правовой помощи.

Все судебные заседания проводятся заочно, за закрытыми дверями, фигуранты на них не присутствуют.

Ходатайство о временном аресте трёх российских диспетчеров в сентябре 2020 года подала в районный суд варшавского района Мокотув 1-я следственная группа при Государственной прокуратуре Польши. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, диспетчерам предъявлены обвинения, касающиеся умышленного доведения ситуации до авиакатастрофы, которая привела к смерти большого числа людей.

Крупная авиационная катастрофа произошла 10 апреля 2010 года. Авиалайнер президента Польши Ту-154М выполнял рейс по маршруту Варшава — Смоленск. На борту находились 96 человек — президент Польши Лех Качиньский с женой, известные польские политики, высшее военное командование страны, общественные и религиозные деятели. Они летели в Россию с частным визитом в составе польской делегации на траурные мероприятия по случаю 70-летней годовщины Катынского расстрела.

При заходе на посадку на аэродром Смоленск-Северный в условиях сильного тумана лайнер столкнулся с деревьями и рухнул на землю. Все, находившиеся в самолёте, погибли.