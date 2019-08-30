Суд Шотландии оставил в силе реализацию плана премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о приостановке работы парламента. Заблокировать инициативу главы кабмина требовала группа из 75 парламентариев.
Однако судья депутатов не поддержал, мотивируя это тем, что не увидел «убедительной необходимости» в запрете распоряжения главы правительства, сообщает
Ранее, как писал News.ru, королева Великобритании Елизавета II утвердила предложенную премьером приостановку деятельности британского парламента со второй недели сентября до 14 октября.
Оппоненты Джонсона уверены: инициатива направлена на то, чтобы не дать помешать вывести Великобританию из Евросоюза без соглашения 31 октября, так как депутаты могут не успеть принять необходимый закон. Премьер-министр подобные обвинения отвергает По его словам, приостановка необходима, чтобы «продолжать реализовывать внутреннюю повестку».