https://static.news.ru/photo/e0008cee-cb10-11e9-a0dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: parliament.uk

Суд Шотландии оставил в силе реализацию плана премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о приостановке работы парламента. Заблокировать инициативу главы кабмина требовала группа из 75 парламентариев.

Однако судья депутатов не поддержал, мотивируя это тем, что не увидел «убедительной необходимости» в запрете распоряжения главы правительства, сообщает BBC . Тем не менее, это лишь предварительное решение. Окончательное будет принято после слушания, которое состоится в ближайшие дни. Суд заслушает правовые аргументы обеих сторон.

Ранее, как писал News.ru, королева Великобритании Елизавета II утвердила предложенную премьером приостановку деятельности британского парламента со второй недели сентября до 14 октября.

Оппоненты Джонсона уверены: инициатива направлена на то, чтобы не дать помешать вывести Великобританию из Евросоюза без соглашения 31 октября, так как депутаты могут не успеть принять необходимый закон. Премьер-министр подобные обвинения отвергает По его словам, приостановка необходима, чтобы «продолжать реализовывать внутреннюю повестку».