Суд арестовал генсека Украинской ассоциации футбола Суд арестовал генсека Украинской ассоциации футбола Записоцкого на 60 суток

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Генерального секретаря Украинской ассоциации футбола (УАФ) Юрия Записоцкого арестовали а 60 суток. Такое решение принял Шевченковский районный суд Львова. Футбольного функционера подозревают в хищении средств. Об этом пишет издание «Украинская правда» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным издания, прокуроры также внесли ходатайство об отстранении Записоцкого от должности. Оно будет рассмотрено в ближайшее время.

16 июля стало известно о заключении под стражу президента УАФ Андрея Павелко. Он был отстранен от должности в феврале 2023 года, 11 июля Шеченковский районный суд отменил это решение.

В ноябре 2022 года Павелко был арестован с возможностью выхода под залог в размере порядка 9,9 млн гривен. Ему было предъявлено обвинение в хищении средств в рамках уголовного дела о нецелевом использовании средств международной помощи, предназначенных на строительство завода по производству искусственной травы. УАФ внесла требуемый залог, Павелко вышел на свободу. Деньги при этом изъяли в пользу государства.

Ранее сообщалось, что на Украине суд взял под стражу наместника Киево-Печерской лавры митрополита Украинской православной церкви (УПЦ) Павла (Лебедя) до 14 августа. Ранее он находился под домашним арестом.

Митрополита Павла отправили под круглосуточный домашний арест с использованием электронного браслета в начале апреля. Первый эпизод его дела основан на публичном обращении митрополита от 29 марта 2023 года с высказываниями о нелегитимности раскольнической церкви. Второй эпизод основан на записи телефонного разговора митрополита с некой Тамарой Федюк от 8 мая 2022-го.