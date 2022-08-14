Стрелков опроверг информацию о своем задержании

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Бывший министр обороны Донецкой Народной Республики Игорь Гиркин

Бывший министр обороны Донецкой Народной Республики Игорь Гиркин (более известный как Стрелков) опроверг информацию о своем задержании. В ночь на 14 августа в Telegram-каналах распространилась информация, что его задержали при попытке попасть на фронт добровольцем.

В КПЗ не был и не планирую, — написал Стрелков в соцсети «ВКонтакте».

Он добавил, что рано или поздно непременно окажется на фронте, «но не сейчас».

Ранее сообщалось, что экс-главу Минобороны ДНР задержали в Крыму за попытки отправиться в зону боевых действий. По данным Telegram-каналов, Стрелков пытался попасть на Херсонский фронт по паспорту, который использовал во время работы в спецслужбах.

В конце мая Стрелков рассказал NEWS.ru о том, насколько серьезно укреплен город Соледар. По его словам, там существует подземный комплекс со складами вооружений, что усложняет и затягивает штурм. «Выкурить» противника оттуда может быть на порядок сложнее, чем с «Азовстали», добавил он.