Стрельба польских пограничников по беженцам попала на видео Погранкомитет Белоруссии опубликовал кадры стрельбы польских военных по мигрантам

Фото: www.imago-images.de/Global Look Press

Госпогранкомитет Белоруссии опубликовал кадры со стрельбой польских военнослужащих по мигрантам, снятые на границе двух государств. На видеозаписи, опубликованной радио Sputnik Беларусь, видно, как польские пограничники применяют огнестрельное оружие, стреляя над головами мигрантов. В белорусском ведомстве назвали эти действия вооруженной провокацией.

В ведомстве подчеркнули, что польские силовики доставляют беженцев к границе и вытесняют их на белорусскую территорию через калитки, предназначенные для животных. Чтобы запугать мигрантов, они применяют оружие, стреляя поверх голов. По мнению представителей Госпогранкомитета Белоруссии, действия польских военнослужащих опасны, так как они создают угрозу возникновения пограничного конфликта.

Ранее правительство Польши приняло новый закон, запрещающий фотографировать и снимать на видео ключевые объекты страны. Местные СМИ полагают, что власти государства опасаются шпионажа со стороны России. Список таких объектов большой, однако в открытом доступе его нет. По мнению польского журналиста Конграда Багиньского, введение запрета и отказ от публикации списка объектов абсурдны.