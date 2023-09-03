Власти Польши ввели ограничения для граждан из-за страха перед Россией Власти Польши запретили снимать ключевые объекты страны

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Польское правительство запретило фотографировать и снимать ключевые объекты страны. Власти опасаются шпионажа со стороны России, сообщил журналист Конград Багиньский, передает INN Poland.

У нас в Польше ввели новые абсурдные правила, которые запрещают фотографировать многие объекты. Но неизвестно, какие именно, — сказал Багиньский.

Обозреватель добавил, что список таких объектов очень большой. Однако перечня в открытом доступе нет, так как объекты из него как раз могут стать мишенями для диверсий. Журналист назвал подобные действия абсурдными.

Ране польский военный вертолет Ми-24 залетел в Гродненскую область, сообщили в Госпогранкомитете Белоруссии. По данным ведомства, вертолет преодолел 1200 метров на территории республики, а затем вернулся обратно.

МИД Белоруссии вызвал временного поверенного в делах Польши Войцеха Филимоновича и потребовал у него объяснений по поводу ситуации с польским вертолетом на территории республики. В МИД обратили внимание на недопустимость нарушения государственной границы Белоруссии.

При этом представитель Оперативного командования Вооруженных сил Польши Яцек Горышевский опроверг заявление Минска о нарушении границы Белоруссии польским военным вертолетом. По его словам, это «ложь и провокация».