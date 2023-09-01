Польша опровергла информацию о нарушении вертолетом белорусской границы

Фото: Sergey Popsuevich/Transport Photo Images/Global Look Press

Представитель Оперативного командования Вооруженных сил Польши Яцек Горышевский опроверг заявление Минска о нарушении границы Белоруссии польским военным вертолетом, передает Agence France-Presse. По его словам, это «ложь и провокация».

Речь идет о лжи и провокации со стороны Белоруссии. Никакого нарушения такого свойства не было, — отметил он.

Вечером 1 сентября Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что польский военный вертолет Ми-24 залетел в Гродненскую область. По данным ведомства, вертолет пролетел 1200 метров над территорией республики, а затем вернулся.

В ответ на это МИД Белоруссии вызвал временного поверенного в делах Польши Войцеха Филимоновича и потребовал у него объяснений по поводу инцидента. В МИД обратили внимание на недопустимость нарушения государственной границы Белоруссии.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил о наращивании военного присутствия стран НАТО вокруг республики и назвал учения у ее границ провокационными. Он отметил, что эти действия не дают уверенности в завтрашнем дне. По словам главы государства, свои действия соседи оправдывают угрозами, якобы исходящими с территории Белоруссии. Однако, подчеркнул президент, никаких агрессивных намерений у республики «никогда не было и быть не может».