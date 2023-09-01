Белоруссия потребовала от Польши объяснений из-за вертолета-нарушителя МИД Белоруссии вызвал временного поверенного в делах Польши

МИД Белоруссии вызвал временного поверенного в делах Польши Войцеха Филимоновича и потребовал у него объяснений по поводу ситуации с польским вертолетом на территории республики, сообщается на сайте ведомства. В МИД обратили внимание на недопустимость нарушения государственной границы Белоруссии.

От польской стороны потребованы соответствующие разъяснения и проведение тщательного расследования случившегося инцидента. О результатах расследования и причинах произошедшего, как это принято в международном общении, должна быть уведомлена белорусская сторона в приемлемые сроки, — указано в сообщении.

Вечером 1 сентября Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что польский военный вертолет Ми-24 залетел в Гродненскую область. По данным ведомства, вертолет пролетел 1200 метров над территорией республики, а затем вернулся обратно.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил о наращивании военного присутствия стран НАТО вокруг республики и назвал учения у ее границ провокационными. Он отметил, что эти действия не дают уверенности в завтрашнем дне. По словам главы государства, свои действия соседи оправдывают угрозами, якобы исходящими с территории Белоруссии. Однако, подчеркнул президент, никаких агрессивных намерений у республики «никогда не было и быть не может».