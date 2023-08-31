Лукашенко заявил о наращивании военного присутствия НАТО вокруг Белоруссии

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о наращивании военного присутствия стран НАТО вокруг республики и назвал учения у ее границ провокационными. Главу государства с заседания Совбеза цитирует БелТА. Он отметил, что эти действия не дают уверенности в завтрашнем дне.

Страны НАТО настойчиво продвигают политику своего расширения, наращивают военное присутствие вокруг Беларуси, постоянно проводят провокационные учения на наших границах, да и другие действия, — сказал Лукашенко.

По словам главы государства, свои действия соседи оправдывают угрозами, якобы исходящими с территории Белоруссии. Однако, подчеркнул президент, никаких агрессивных намерений у республики «никогда не было и быть не может».

Лукашенко отметил, что руководство Польши и стран Балтии нагнетают истерию по поводу присутствия на территории страны частной военной компании «Вагнер» и требуют немедленного их вывода. При этом сами увеличивают военные бюджеты и стягивают к границам крупные воинские формирования.

Ответ простой: ни в Польше, ни в Литве, ни в других странах Балтии не должно быть ни одного иностранного военнослужащего. Тогда можно и нам предъявлять претензии по поводу присутствия здесь военнослужащих из других стран. А пока это — необоснованные и глупые требования (даже не просьбы и предложения, а требования), — сказал президент.

Также Лукашенко заявил, что Белоруссия готова восстановить добрые отношения с соседними государствами. Однако на соответствующие посылы Минска соседние страны отвечают угрозами и обвинениями.