Польский военный вертолет залетел на территорию Белоруссии Госпогранкомитет Белоруссии: польский вертолет залетел в Гродненскую область

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Польский военный вертолет Ми-24 залетел в Гродненскую область, сообщили в Госпогранкомитете Белоруссии. По данным ведомства, вертолет преодолел 1200 метров на территории республики, а затем вернулся обратно.

Днем 1 сентября белорусские пограничники зафиксировали нарушение воздушного пространства Беларуси со стороны Польши в Берестовицком районе Гродненской области, — указано в сообщении ведомства.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил о наращивании военного присутствия стран НАТО вокруг республики и назвал учения у ее границ провокационными. Он отметил, что эти действия не дают уверенности в завтрашнем дне.

По словам главы государства, свои действия соседи оправдывают угрозами, якобы исходящими с территории Белоруссии. Однако, подчеркнул президент, никаких агрессивных намерений у республики «никогда не было и быть не может».

Лукашенко отметил, что руководство Польши и стран Балтии «нагнетает истерию» по поводу присутствия на территории страны бойцов частной военной компании «Вагнер» и требует немедленного их вывода. При этом польские власти сами увеличивают военные бюджеты и стягивают к границам крупные воинские формирования.