Страны Запада призвали Россию к деэскалации на границе с Украиной

К деэскалации напряжённости на границе с Украиной призвали Россию США, Великобритания, Франция, Германия и Италия. Об этом заявил британский премьер-министр Борис Джонсон в ходе переговоров с главами означенных государств. Заявление канцелярии премьера приводит РИА Новости.

В сообщении говорится , что лидеры пяти стран отметили необходимость «создания единого фронта перед лицом российских угроз и враждебности».

«Лидеры подтвердили свою твёрдую поддержку территориальной целостности Украины», — сообщает канцелярия Джонсона.

В свою очередь в Париже призвали возобновить переговоры между Москвой и Киевом в «нормандском формате». В коммюнике Елисейского дворца отмечается, что главы пяти государств поделились анализом существующей между РФ и Украиной напряжённости и «выразили решимость уважать суверенитет последней», а также заявили о приверженности действовать для обеспечения мира и безопасности в Европе.

Кроме того, Борис Джонсон пообещал использовать все имеющиеся экономические и дипломатические инструменты, чтобы не допустить агрессии РФ против Украины.

В канцелярии британского премьера добавили, что лидеры пяти стран намерены выступить после переговоров Владимира Путина с Джо Байденом.

Переговоры глав США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина намечены на 7 декабря. Они пройдут в режиме видеотрансляции. Стороны обсудят широкий круг вопросов, включая двусторонние отношения и международную политику.

Ранее СМИ сообщили, что США не исключают введения новых санкций против Москвы для сдерживания «вторжения» России на Украину. Ограничительные меры коснутся «близкого окружения президента РФ Владимира Путина» и предусматривают отключение страны от системы SWIFT.