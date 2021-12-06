CNN: США захотели ввести новые санкции против России

Власти США изучают возможность введения санкций против Москвы для сдерживания «вторжения» России на Украину. Ограничительные меры коснутся «близкого окружения президента РФ Владимира Путина» и предусматривают отключение страны от системы SWIFT. Кроме того, под действие санкций могут подпасть российские энергетические компании, сообщил CNN.

Решение о том, будут ли введены новые рестрикции и когда это произойдёт, ещё не принято . Администрация США ведёт переговоры с европейскими партнёрами для координации действий.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал продолжением информационной истерики сообщения СМИ о возможном введении санкций США против «приближённых Путина» и отключения РФ от SWIFT, сообщает ТАСС в Telegram-канале.

Ранее американские СМИ разместили данные разведки, согласно которым близ границы с Украиной якобы скопилось до 100 тысяч российских военных. Были опубликованы снимки из космоса о, отправленных на военные полигоны сотнях танков. Агентству Bloomberg это дало основание сделать вывод о готовящемся «стремительном и массированном вторжении» российских войск на Украину, которое произойдет, предположительно, в начале 2022 года.

Ранее Песков прокомментировал заявления о «стягивании» российских войск к границе с Украиной. Он подчеркнул, что Россия обеспокоена нагнетанием ситуации у границ и сообщениями о проведении там различных учений. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что украинские силовики ведут наступательные действия в ряде районов Донбасса, нагнетая обстановку в зоне конфликта.