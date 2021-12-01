Песков прокомментировал сообщения о стягивании украинских войск в Донбасс

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления о «стягивании» российских войск к границе с Украиной. Он подчеркнул, что Россия обеспокоена нагнетанием ситуации у границ и сообщениями о проведении там различных учений. Его слова приводит ТАСС.

Именно это вызывает как раз наши опасения о том, что всё-таки могут возобладать настроения в пользу силового решения проблемы Донбасса. Это очень опасный авантюризм, — отметил пресс-секретарь президента.

Он также заявил, что война в Донбассе является внутриукраинской, вопреки попыткам представить Россию как участницу конфликта.

Остановить войну в Донбассе можно только путём переговоров украинцев с украинцами. Это гражданская война, которая была спровоцирована событиями 2014 года. Россия не является её стороной, — заключил Песков.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина стянула в зону конфликта в Донбассе половину своей армии. По её словам, сейчас там находится 125 тысяч военнослужащих и Москва обеспокоена фактическим отказом Киева от мирного урегулирования ситуации в регионе.

Захарова подчеркнула, что законопроект, внесённый в Верховную раду украинским президентом Владимиром Зеленским и предусматривающий допуск иностранных подразделений на Украину для совместных учений в 2022 году, прямо противоречит Минским соглашениям.