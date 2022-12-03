Страны G7 согласовали потолок цен на российскую нефть по $60 за баррель

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Страны «Группы семи» и Австралия согласовали введение потолка цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель. Ограничение цены на российскую нефть начнет действовать с 5 декабря и «вскоре после» указанной даты, говорится в заявлении Минфина США.

G7 и Австралия как нынешние члены коалиции по введению потолка цен 2 декабря достигли консенсуса о максимальной цене в $60 за баррель на перевозимую по морю нефть российского происхождения, — сказано в заявлении.

В нем отмечается, что ограничение цены на российскую нефть начнет действовать «5 декабря или вскоре после» этой даты. Предельная стоимость может быть скорректирована по необходимости. Решение по потолку цен на российские нефтепродукты вступит в силу 5 февраля 2023 года, цена будет объявлена отдельно. Кроме этого, страны G7 и Австралия подтвердили намерение отказаться со временем от российской нефти и нефтепродуктов.

Минфин США считает, что указанный потолок цен дает возможность России продолжить поставлять нефть на мировой рынок. В ином случае Москва может обращаться к поставщикам услуг вне стран G7.

Ранее сообщалось, что Евросоюз достиг компромисса о введении потолка цен на российскую нефть в $60 за баррель. Польша, которая была не согласна с предложенной ценой и требовала ввести потолок ниже указанной суммы, в итоге дала согласие на предлагаемый компромисс, чем дала возможность Евросоюзу на официальное утверждение сделки.