Столтенберг назвал последствия победы России в конфликте с Украиной Столтенберг: победа России в конфликте несет большие риски, чем поставки оружия Украине

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Йенс Столтенберг

НАТО не избежит риска эскалации при расширении военной помощи Украине, заявил генсек военного блока Йенс Столтенберг. При этом возможная победа России в конфликте несет большие риски для Альянса, чем наращивание поставок оружия Киеву, добавил Столтенберг. По его словам, российская победа станет подтверждением, что «применение силы может принести политический результат», передает ТАСС.

Некоторые опасаются, что помощь Украине несет риски эскалации. Я скажу, что с начала конфликта свободных от риска вариантов не существует, но гораздо больший риск несет победа России, — заявил генсек НАТО в ходе международной конференции в Хельсинки.

На прошлой неделе Столтенберг заявил, что украинский конфликт вошел в стадию «логистической битвы на истощение». Генсек НАТО заявил, что у стран Альянса истощаются запасы артиллерийских снарядов для поставок украинской армии. Столтенберг указал, что расход боеприпасов на Украине на данный момент значительно превышает объемы их производства в западных странах. По его словам, количество поставляемых снарядов не является устойчивым, и сейчас это является наиболее острой потребностью ВСУ наряду с запчастями и обслуживанием тех вооружений, которые ранее уже были переданы Киеву.