Столетний ветеран отправился на Карибы, чтобы исполнить свою мечту

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

В Великобритании 100-летний ветеран Том Мур отправился в путешествие на остров Барбадос. Его имя стало известно после того, как Елизавета II наградила его рыцарским орденом за сбор пожертвований для медиков во время пандемии коронавируса.

Я никогда не думал, что в возрасте 100 лет снова смогу путешествовать. Я так благодарен всем, кто сделал это возможным. Поддержка, которую мне оказали в 2020 году, придала мне новую энергию и сегодня я могу отметить кое-что из своего списка желаний, — написал он в Twitter.

К публикации прикреплена фотография ветерана, сидящего в салоне самолёта. Многие пользователи поддержали его и пожелали прекрасного отдыха. Известно, что капитан Мур планирует также посетить Индию.

A message from Tom "I never thought that, at the age of 100, I would get to travel again. I'm so grateful to everyone who has made this possible. The support I have been shown in 2020 has given me renewed energy and today I get to tick something off my bucket list." pic.twitter.com/bA9uC8G54M — Captain Tom Moore (@captaintommoore) December 11, 2020

В июле Мур организовал кампанию по сбору средств для борьбы с коронавирусом. Он пообещал подписчикам, что сделает 100 кругов вокруг своего сада на ходунках, если его идею поддержат. В итоге он перевыполнил план вдвое, а люди пожертвовали в общей сложности 39 млн фунтов стерлингов.

Капитан отправился в путешествие на Карибы после того, как сбылась ещё одна его мечта — он исполнил песню You’ll Never Walk Alone вместе с певцом и актёром Майклом Боллом на сцене Королевского национального театра. Кроме того, о жизни Мура планируют снять фильм, главную роль в котором он сам хотел бы доверить Дэвиду Бекхэму.

Как писал NEWS.ru, ветеран ВОВ Зинаида Корнева получила от президента России знак отличия «За благодеяние». По инициативе пенсионерки удалось собрать для помощи семьям медиков, погибших в борьбе с коронавирусом, 4,5 миллиона рублей. Как рассказывала Корнева, на сбор денег в помощь заразившимся коронавирусом медикам и семьям погибших от этой болезни врачей её вдохновил британский ветеран Том Мур.

98-летняя россиянка решила привлечь внимание публикациями на своём YouTube-канале рассказов о Великой Отечественной войне. У Корневой уже 14 тысяч подписчиков.