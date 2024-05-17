Стало известно, знала ли разведка США о продвижении ВС РФ под Харьковом Генерал Клермон: наступление ВС РФ под Харьковом стало сюрпризом даже для США

Продвижение Вооруженных сил России в Харьковской области стало сюрпризом для всех, в том числе для американской разведки, заявил французский корпусный генерал авиации Брюно Клермон в интервью журналу Valeurs Actuelles. Он также подчеркнул, что в настоящий момент «ситуация благоволит» РФ.

Это (продвижение российских сил под Харьковом. — NEWS.ru) сюрприз для украинской армии, но также для всех. <...> Не было даже предупреждения от американской разведки, — заявил Клермон.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ вынужденно создает санитарную зону из-за обстрелов ВСУ Белгорода. По его словам, именно с этим связано наступление ВС России в Харьковской области. Это тоже вина киевского руководства, «ведь они обстреливали и продолжают обстреливать жилые кварталы приграничных территорий», отметил российский лидер.

На встрече со студентами Харбинского политехнического университета российский лидер также сказал, что у РФ нет планов по взятию Харькова. Он добавил, что операция российской армии на данном направлении СВО стала ответом на обстрелы регионов страны со стороны Вооруженных сил Украины.