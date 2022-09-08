Стало известно состояние раненого коменданта Бердянска Член ВГА Рогов: состояние раненого коменданта Бердянска Бардина стабилизировалось

Фото: Бердянск. Официально/t.me

Автомобиль коменданта Бердянска Артема Бардина

Состояние коменданта Бердянска Артема Бардина, на которого было совершено покушение, удалось стабилизировать, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, которые приводит РИА Новости, прогнозы медиков обнадеживающие.

Состояние, слава богу, стабилизировали. Прогнозы врачей обнадеживающие, — сказал Рогов.

Накануне глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий, после разговора с врачами заявил, что пострадавший выживет. Он добавил, что ведется розыск преступников, подорвавших машину коменданта.

6 сентября в центре Бердянске прогремел взрыв. Возле здания администрации — был подорван автомобиль Бардина, после чего случилась перестрелка. Сам он был доставлен в тяжелом состоянии в больницу. По мнению Рогова, на коменданта напала группа украинских диверсантов.

Позднее РИА Новости, ссылаясь на администрацию области, сообщило, что Бардин скончался, однако Рогов опроверг информацию о его гибели. Он пояснил, что несмотря на ампутацию ног и большую кровопотерю из-за взрыва, Бардин по-прежнему жив.