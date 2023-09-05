Стало известно, сколько россиян не сдали языковой тест в Латвии Экзамен по латышскому языку для ПМЖ с первого раза не сдали более 60% россиян

Фото: Victor Lisitsyn,/Global Look Press

Более 60% проживающих в Латвии россиян не смогли с первой попытки сдать экзамен по государственному языку для продления постоянного вида на жительство в прибалтийской стране, сообщает портал LSM со ссылкой на Государственный центр содержания образования (ГСЦО). Испытания проходили с апреля по август, в них приняли участия более 13 тысяч россиян. На повторный экзамен в настоящее время зарегистрировались более 6,5 тысячи граждан РФ.

В период с 11 апреля по 29 августа экзамен по латышскому языку сдали 39% граждан России, сдававших его впервые, а 61% граждан России не сдали экзамен с первой попытки. Всего на сегодняшний день на языковой экзамен зарегистрировались 13 147 граждан России, а сдали его 11 301 человек, — говорится в материале издания.

Повторный экзамен будет проходить с 4 сентября по 30 ноября.

В августе 2022 года правительство Латвии приняло решение продлевать временные виды на жительство в стране для граждан РФ только в исключительных случаях, а постоянный вид на жительство выдавать при условии сдачи экзамена по государственному языку на уровень не ниже А2. Не сдавшие экзамен россияне получат письма от Министерства внутренних дел с предписанием покинуть страну.

В настоящее время в стране проживает около 1,8 млн человек, порядка 40% из них русскоязычные. Государственным языком является латышский.

Ранее сообщалось, что постоянная комиссия при СПЧ по международному сотрудничеству просит правозащитные структуры ООН, ОБСЕ и Совета Европы защитить россиян от выдворения из Латвии за несдачу языкового экзамена. В официальном сообщении Совета говорится, что это нарушение прав русскоговорящих жителей Латвии.