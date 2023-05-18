Стало известно, сколько россиян ищут убежища в Финляндии Aamulehti: в Финляндии более тысячи россиян ищут убежища после объявления мобилизации

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

В Финляндии более тысячи россиян просят убежища после объявления частичной мобилизации в России, сообщает Aamulehti со ссылкой на главу отдела иммиграции МВД страны Санну Саттер. С сентября из РФ в страну уехали 1179 человек, из них решения властей о получении убежища ожидают 1109.

Решения о предоставлении убежища еще не приняты, — сказала Саттер.

18 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не обсуждают планы возможного объявления второй волны мобилизации в России. Представитель Кремля заявил об этом, комментируя слова депутата Госдумы Александра Бородая, не исключившего проведение нового этапа мобилизационной призывной кампании для участия в специальной военной операции.

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев заявлял, что новой мобилизации в России не планируется, будет проводиться только набор контрактников на добровольной основе. Депутат пояснил, что мобилизационные мероприятия требуют принятия «гораздо более строгих мер», поэтому такого вопроса нет на повестке.