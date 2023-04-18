В Кремле оценили вероятность второй волны мобилизации Песков: Кремль не обсуждает планы второй волны мобилизации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил изданию Life, что в Кремле не обсуждают планы возможного объявления второй волны мобилизации в России. Представитель Кремля заявил об этом, комментируя слова депутата Госдумы Александра Бородая, не исключившего проведение нового этапа мобилизационной призывной кампании для участия в специальной военной операции.

Нет. Таких разговоров нет, — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Бородай предположил, что вторая волна мобилизации не исключена, поскольку, по его мнению, нынешних сил, сконцентрированных на линии боевого соприкосновения в зоне СВО, может оказаться недостаточно для сдерживания противника. Парламентарий пояснил, что нужно собрать «максимум сил» для того, чтобы одержать «быструю и эффективную победу», которая отбила бы у коллективного Запада во главе с США охоту «связываться» с российской армией.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Дмитрий Перминов до этого заверил, что закон об электронных повестках не связан с мобилизацией. По его словам, принятие одного закона не означает автоматическое принятие другого, потому что «мобилизация — это мобилизация», а «призыв — это призыв».

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев заявлял, что новой мобилизации в России не планируется, будет проводиться только набор контрактников на добровольной основе. Депутат пояснил, что мобилизационные мероприятия требуют принятия «гораздо более строгих мер», поэтому такого вопроса нет на повестке.