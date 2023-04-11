Депутат Соболев объяснил, почему новой мобилизации не будет Депутат ГД Соболев: новой мобилизации не будет из-за необходимости строгих мер

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Виктор Соболев

Новой мобилизации в России в ближайшее время не планируется, сообщил NEWS.ru депутат Госдумы, член комитета по обороне Виктор Соболев. По его словам, будет проводиться только набор контрактников на добровольной основе. Парламентарий отметил, что мобилизационные мероприятия требуют принятия более строгих мер.

Новой мобилизации в ближайшее время не будет, только добровольный набор на контрактную службу. Тем более, что для мобилизации нужно принимать гораздо более строгие меры, но пока такой вопрос в повестке не стоит, — объяснил Соболев.

Ранее Соболев заявил, что наказания для уклонистов, принятые Госдумой, можно назвать гуманными. По его словам, если человек не явился по повестке в военкомат, в следующем году он обязан будет прийти в комиссариат добровольно и самостоятельно. В случае невыполнения этого требования следуют «санкции посерьезнее, вплоть до уголовного наказания», сказал он.

Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов также заверил, что новой мобилизации в России нет и не планируется. При этом новые правила получения повесток в военкомат, которые со следующего призыва планируют рассылать и в электронном виде, затронут не только срочников, но и всех военнообязанных, сообщил Картаполов.

11 апреля Госдума приняла закон о создании единого реестра военнообязанных. Согласно поправкам, повестки направлять в письменной форме под расписку, заказным письмом по почте с уведомлением о вручении, а также в электронной форме. Россиянам, получившим повестку, будет запрещен выезд за пределы территории РФ до тех пор, пока они не посетят военкомат.