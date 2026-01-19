Стало известно, сколько денег было на счетах Тимошенко и ее мужа

Стало известно, сколько денег было на счетах Тимошенко и ее мужа ТАСС: на счетах Тимошенко и ее мужа в 2024 году хранилось более $5 млн

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко совместно с мужем в 2024 году владела счетами, на которых хранилось более $5 млн (388 млн рублей), сообщает ТАСС. При этом на одном из счетов, владелицей которого является она сама, числилось $4 млн (311 млн рублей).

Согласно декларации имущества, с которой ознакомилось агентство, по состоянию на 2024 год, помимо денежных активов, Тимошенко обладала коллекцией драгоценностей и эксклюзивных часов, точные оценки стоимости которых отсутствуют. Супруг Тимошенко владеет несколькими транспортными средствами, некоторые автомобили находятся в семейном владении на основании различных прав собственности. Что касается недвижимого имущества, муж политика является владельцем гаража, тогда как сам дом, занимаемый семьей, общей площадью 588 кв. м вместе с прилегающей территорией, арендуется ими.

Ранее сегодня, 19 января, Тимошенко заявила, что не может внести за себя залог в 33 млн гривен (59,4 млн рублей), поскольку ее счета заблокированы. Она уточнила, что срок внесения средств истекает 21 января, после чего ей могут изменить меру пресечения на арест.