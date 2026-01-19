Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
19 января 2026 в 19:33

Стало известно, сколько денег было на счетах Тимошенко и ее мужа

ТАСС: на счетах Тимошенко и ее мужа в 2024 году хранилось более $5 млн

Юлия Тимошенко Юлия Тимошенко Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко совместно с мужем в 2024 году владела счетами, на которых хранилось более $5 млн (388 млн рублей), сообщает ТАСС. При этом на одном из счетов, владелицей которого является она сама, числилось $4 млн (311 млн рублей).

Согласно декларации имущества, с которой ознакомилось агентство, по состоянию на 2024 год, помимо денежных активов, Тимошенко обладала коллекцией драгоценностей и эксклюзивных часов, точные оценки стоимости которых отсутствуют. Супруг Тимошенко владеет несколькими транспортными средствами, некоторые автомобили находятся в семейном владении на основании различных прав собственности. Что касается недвижимого имущества, муж политика является владельцем гаража, тогда как сам дом, занимаемый семьей, общей площадью 588 кв. м вместе с прилегающей территорией, арендуется ими.

Ранее сегодня, 19 января, Тимошенко заявила, что не может внести за себя залог в 33 млн гривен (59,4 млн рублей), поскольку ее счета заблокированы. Она уточнила, что срок внесения средств истекает 21 января, после чего ей могут изменить меру пресечения на арест.

Украина
Юлия Тимошенко
счета
деньги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российская ПВО не позволила четырем украинским дронам долететь до цели
Хрустящий салат из курицы за 10 минут — быстро, вкусно и просто
Легендарный модельер из Италии ушел из жизни
Ванильный кекс на скорую руку: идеальная выпечка к чаю
Диброва опубликовала видео в едва закрывающем грудь бикини в Крещение
Пицца на кефире — легко, вкусно и быстро
Более 700 тысяч мужчин в Казахстане прошли скрининг по гинекологии
Переезд в РФ, мнение об СВО, трое детей: как живет Станислав Бондаренко
Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Запекаем свиные ребрышки в фольге: топ-4 лучших рецептов маринада
Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Рыбный пирог с горбушей по старинному сибирскому рецепту на каждый день
Массовые блокировки карт в 2026-м: как защитить свои счета, куда жаловаться
Раскрыто, сколько россияне потратили на видеоигры в 2025 году
Новое «сердце» для «Нивы», адская ночка на Украине: что будет дальше
Семилетний украинец застрелил соседку из охотничьего ружья
Слоеные бантики с сахаром и корицей — выпечка за 20 минут
«Радиостанция Судного дня» внезапно выдала умное слово
Бастрыкин лично вручил Симоньян памятную медаль
Дальше
Самое популярное
Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин
Семья и жизнь

Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник
Семья и жизнь

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник

Печенье «Поцелуйчики» из готового слоеного теста: быстро и вкусно
Семья и жизнь

Печенье «Поцелуйчики» из готового слоеного теста: быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.