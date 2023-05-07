Стало известно об инциденте с российским Су-35 над Черным морем МО Румынии: российский Су-35 вызвал турбулентность и самолет Польши чуть не рухнул

Фото: Минобороны России / Соцсети

Минобороны Румынии сообщило, что российский истребитель Су-35 напугал польский самолет над Черным морем во время патрулирования им воздушного пространства. По его данным, маневры российских пилотов вызвали турбулентность, чем осложнили управление патрулирующим самолетом, сообщает румынское Jurnalu.

Издание отмечает, что инцидент произошел 5 мая в 60 километрах от воздушного пространства Румынии, когда польский самолет L410 Turbolet сопровождал российский истребитель.

После получения информации о проблемах у польского самолета в состояние боевой тревоги привели четыре экипажа ВВС Румынии и Испании. Их взлет отменили, когда стало известно, что польские пилоты выровняли самолет после изначальной потери высоты. Позже L410 Turbolet приземлился в аэропорту «Михаил Когэлничану».

Ранее сообщалось, что Воздушно-космические силы России получили новую партию многофункциональных истребителей Су-35С. Авиационное предприятие ОАК в Комсомольске-на-Амуре (ПАО «ОАК» входит в госкорпорацию «Ростех») изготовило и передало Минобороны очередную партию воздушных судов.