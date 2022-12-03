ВКС России получили новую партию Су-35С

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Воздушно-космические силы (ВКС) России получили новую партию многофункциональных истребителей Су-35С, сообщается на сайте правительства РФ. Как уточняется, авиационное предприятие ОАК в Комсомольске-на-Амуре (ПАО «ОАК» входит в госкорпорацию «Ростех») изготовило и передало Минобороны очередную партию воздушных судов. Обеспечение потребности армии в технике и соблюдение сроков поставок контролирует координационный совет при правительстве.

За последние годы в техперевооружение и модернизацию мощностей предприятий ОПК (оборонно-промышленного комплекса) вложен значительный объем инвестиций в рамках федеральных целевых программ, — сказал вице-премьер правительства, глава Минпромторга Денис Мантуров.

По его словам, кластер Ростеха обеспечивает как поставки новой техники, так и поддержание летной годности действующего авиапарка.

Многофункциональные истребители поколения 4++ Су-35С прошли цикл испытаний в различных рабочих режимах и провели перелет с аэродрома Комсомольского-на-Амуре авиазавода (КнААЗ) к месту несения службы.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры боевых вылетов экипажей Су-35С ВКС России в ходе специальной военной операции на Украине. Самолеты выполняют задачи воздушного патрулирования и прикрытия действий штурмовой авиации и вертолетов при нанесении ударов по военным объектам и технике ВСУ.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили пять беспилотников вблизи газоконденсатных месторождений в Черном море и в районе Севастополя. Также авиация РФ уничтожила американскую РСЛ AN/TPQ-37 в ДНР, два склада вооружения и боеприпасов ВСУ в Запорожье и ЛНР и поразила пункт управления 128-й бригады украинской армии в Запорожской области.