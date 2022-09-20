Стало известно о вербовке детей для обстрелов Херсонской области «Известия»: СБУ вербует детей для обстрелов Херсонской области

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Служба безопасности Украины (СБУ) вербует детей из неблагополучных семей Херсонской области для получения информации и обстрелов региона, рассказал «Известиям» 14-летний житель Киселевки. О том, что подросток передает информацию Вооруженным силам Украины, узнали после проверки его телефона на блокпосту.

Как рассказал мальчик, он вместе со своим товарищем вступил в переписку через соцсети с представителями СБУ и начал отправлять им фотографии, видео и координаты российской военной техники. За один снимок детям пообещали платить три тысячи гривен. Информацию передавал и дядя подростка с умственной отсталостью, признавшийся, что он выполнял задания СБУ, но осознал свою ошибку.

Ранее корректировщик огня ВСУ Борис Архипенко рассказал о том, что после начала спецоперации в Донбассе он передавал данные украинским военным о расположении российских военных и техники. По его словам, после начала СВО с ним связался знакомый Артур, которому он передавал данные о дислокации военных РФ. Впоследствии ВСУ наносили удары по его родному городу, уничтожив многоэтажные дома и автомобили.