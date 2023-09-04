Стало известно о состоянии пострадавшего в ДТП режиссера Кассовица AFP: попавший в аварию французский режиссер Матье Кассовиц идет на поправку

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пострадавший в ДТП французский режиссер Матье Кассовиц идет на поправку, сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на его отца Петера Кассовица. Мужчина также поблагодарил персонал больницы, который делает для выздоровления его сына «все возможное».

Операции этой ночью прошли хорошо. Матьё начинает нормальный процесс выздоровления, отдыха и возвращения в форму, — рассказал Кассовиц-старший.

О ДТП с участием 56-летнего режиссера стало известно в ночь на 4 сентября. Инцидент произошел на автодроме под Парижем. По имеющимся данным, Кассовиц упал с мотоцикла во время урока по экстремальному вождению и получил серьезные травмы. После случившегося пострадавшего направили в госпиталь в Кремлен-Бисетр. В префектуре Эссона заявили, что «его состояние вызывает обеспокоенность».

Матье Кассовиц — обладатель «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля в номинации «Лучшая режиссура» за картину «Ненависть» (1995) с Венсаном Касселем в главной роли. Всего на счету режиссера более десяти работ, в том числе «Багровые реки» (2000) с Жаном Рено и «Готика» (2003) с Холли Берри и Робертом Дауни-младшим.

Также Кассовиц выступал в качестве актера в фильмах «Пятый элемент» (1997), «Амели» (2001), «Мюнхен» (2005), «Валериан и город тысячи планет» (2017) и многих других. Всего он участвовал более чем в 60 проектах.

Ранее сообщалось, что пилот автогоночной ассоциации NASCAR Райан Пирс вылетел с трассы во время соревнований. На автомобиле Ford Mustang он ехал со скоростью 200 км/час, после чего столкнулся с другим участником турнира. Соревнования проходили в американском Дейтоне на трассе Daytona International Speedway. Пирс чудом остался жив и не получил серьезных травм. Выбраться из пылающего авто ему помог медицинский персонал.