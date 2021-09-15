Стало известно о состоянии госпитализированного президента Чехии

Жизни президента Чехии Милоша Земана, госпитализированного 14 сентября в Центральный военный госпиталь в Праге, ничего не угрожает. Врачи не обнаружили у него серьёзных проблем со здоровьем. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Иржи Овчачек, слова которого приводит ТАСС.

Он отметил, что главу государства госпитализировали в связи с обезвоживанием и лёгким истощением. Врачи пришли к выводу, что Земан страдает дегидратацией и лёгкой усталостью. По данным чешских СМИ, глава государства будет находиться в больнице как минимум до пятницы. Отмечается, что пребывание Земана в медицинском учреждении связано с профилактическим обследованием.

Ранее представитель Центрального военного госпиталя в Праге Итка Зинке не рассказала о причинах госпитализации 76-летнего чешского лидера. Известно, что Земан страдает невропатией ног. Из-за этого заболевания он недавно переместился в инвалидное кресло. Вместе с президентом в больницу также приехала его супруга Ивана.