Президента Чехии Земана госпитализировали

Президент Чехии Милош Земан госпитализирован в Центральный военный госпиталь в Праге. Об этом сообщила газета Pravo.

Представитель медицинского учреждения Итка Зинке не рассказала о причинах госпитализации чешского лидера. Однако известно, что в больницу также приехала его супруга Ивана.

76-летний Земан страдает невропатией ног. Из-за этого заболевания он недавно переместился в инвалидное кресло. Президент также жалуется на слабый слух и пониженное артериальное давление.

Ранее сообщалось, что первый президент Украины Леонид Кравчук после перенесённой операции на сердце и последовавшей за этим комы находится в реанимации. Вместе с политиком постоянно находится его внук. Кравчук его узнал, но пока не в состоянии говорить.

Экс-президента Украины в клинике обследуют, проводят всесторонние анализы. Пока непонятно, почему он впал в состояние комы и каковы шансы на полное восстановление.