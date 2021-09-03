Бывший президент Украины вышел из комы в больнице Мюнхена

Первый президент Украины Леонид Кравчук после перенесённой операции на сердце и последовавшей за этим комы сейчас находится в реанимации. Политик «частично пришёл в сознание», сообщает издание «Страна.ua».

По данным источников, Кравчук перенёс сложную операцию на Украине, после чего его переправили в Германию. Уточняется, что вместе с политиком постоянно находится его внук. Кравчук его узнал, но пока не в состоянии говорить.

Экс-президента Украины в клинике обследуют, проводят всесторонние анализы. Пока непонятно, почему он впал в состояние комы и каковы шансы на полное восстановление.

Ранее сообщалось, что Кравчук находится в тяжёлом состоянии. Его перевели на аппарат искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). Здоровье Кравчука резко ухудшилось. Он находился в отделении реанимации Института сердца в Киеве после тяжёлой операции. Ухудшение состояния первого президента Украины характеризуется потерей способности самостоятельно дышать, что и вынудило врачей перевести пациента на систему ИВЛ.

В конце июня Кравчук был госпитализирован с подозрением на инфаркт. Политик занимал должность президента с 1991 по 1994 год. В январе этого года бывшему украинскому лидеру исполнилось 87 лет.