Стало известно о пострадавших при обстреле Энергодара Четыре человека пострадали при обстреле Энергодара со стороны Украины

Фото: Andrei Solomonov/Russian Look/Global Look Press

Запорожская атомная электростанция. Энергодар

Четыре человека пострадали при обстреле окраин Энергодара украинскими силовиками, сообщает официальный Telegram-канал Следственного комитета РФ со ссылкой на администрацию города. Среди пострадавших девочка-подросток, она доставлена в медицинское учреждение и находится в состоянии средней тяжести.

Кроме того, украинские военные обстреляли микрорайон «Восточный» в Калининском районе Горловки. В результате атаки погибла мирная жительница.

Указанным фактам будет дана правовая оценка в рамках расследуемых уголовных дел, — говорится в сообщении.

Ночью с 6 на 7 августа украинские войска нанесли удар из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» по территории Запорожской АЭС, обломки запущенной ракеты приземлились в 400 метрах от главного энергоблока. Как сообщили представители военно-гражданской администрации Энергодара, под ударом оказался район сухого хранилища использованного ранее ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки. Прилегающая же к атомной электростанции территория была повреждена поражающими элементами, а действующий энергоблок был едва не задет осколками боеприпаса.