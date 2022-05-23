Стало известно о планах Швеции создать самолет для ядерного удара по СССР

С 1945 по 1972 год в Швеции тайно велась программа по разработке самолета, который мог бы сбросить ядерную бомбу на близлежащее государство. Как сообщает «ПолитРоссия», «Проект 1300» — бомбардировщик Saab A-36 Vargen («Волк») разрабатывался шведами для ядерного удара по СССР в случае необходимости.

Работы велись под видом гражданских исследований в Шведском научно-исследовательском институте обороны. Там пытались придумать, как при необходимости шведы смогут нанести ядерный удар по России — она же СССР, — пишет издание.

В Швеции взяли за основу более компактное воздушное судно, которым мог бы управлять только один пилот. В отличие от американских и российских аналогов «Волк» не мог летать на «экстремальные расстояния», так как был предназначен для удара по близлежащему СССР, пишут аналитики издания. При этом бомбардировщик мог нести бомбу весом до 800 кг.

Конструкторы самолета делали ставку на скорость воздушного судна, однако из-за этого бомбардировщик не мог нести атомную бомбу: из-за аэродинамического нагрева боеприпасы могли бы спровоцировать преждевременную детонацию опасного оружия. В итоге «Проект 1300» решили отменить.

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