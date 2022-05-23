Дерипаска напомнил об опасности ядерной войны

Олег Дерипаска / Фото Владимир Астапкович/РИА Новости

Миллиардер Олег Дерипаска рассказал об опасности, которую несёт ядерная война, и напомнил о словах академика Андрея Сахарова, назвавшего такую войну коллективным самоубийством. Поводом для высказывания олигарха, опубликованного в его Telegram-канале, стала отмена на физфаке МГУ лекции к 101-летию со дня рождения физика.

[Сахаров] как никто другой понимал истинные последствия применения ядерного оружия и бессмысленность гонки вооружений. Он последовательно выступал с одной принципиальной позицией: за мир, — написал Дерипаска.

Ранее экс-советник по внешней политике Конгресса США Диана Ольбаум призвала поставить на паузу расширение НАТО в Европе, поскольку оно может привести к ядерной войне. По её словам, риск дестабилизации Европы серьёзно возрастает из-за вступления в Альянс Швеции и Финляндии, что усилит изоляцию России, а также давление на неё. Чтобы избежать этого, США должны выступить за прекращение спецоперации и стать посредником в переговорах для «справедливого и прочного урегулирования» конфликта на Украине. Экс-политик отметила, что и Евросоюзу, и НАТО нужны не агрессивные действия, а выстраивание «новой архитектуры безопасности» вместе с РФ.