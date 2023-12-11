Стало известно, о чем Орбан побеседовал с Зеленским Хаваши: Орбан разговаривал с Зеленским о приеме Украины в ЕС

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил киевскому лидеру Владимиру Зеленскому, что страны ЕС постоянно обсуждают вопрос приема Украины в сообщество, заявил MTI пресс-секретарь венгерского премьера Берталан Хаваши. По его словам, именно об этом шел разговор во время инаугурации избранного президента Аргентины Хавьера Милея в Буэнос-Айресе.

Что касается темы вступления Украины в ЕС, премьер-министр Венгрии сообщил украинскому президенту, что страны-члены ЕС постоянно обсуждают этот вопрос, — отметил Хаваши.

Ранее в Сети появились кадры беседы Орбана с Зеленским. Разобрать, о чем именно говорят политики, было невозможно, но Зеленский во время разговора то хмурился, то высоко поднимал брови. Орбан при этом что-то ему объяснял и активно жестикулировал.

До этого ответственный за международные связи госсекретарь МИД республики Тамаш Менцер сообщил, что Венгрия внимательно изучит новый украинский закон о правах национальных меньшинств, но уже очевидно, что он не отвечает требованиям Будапешта, а права венгерского сообщества в стране все еще ущемляются. Орбан в свою очередь заявил, что Европейский союз не готов и не может принять в свои ряды Украину. Политик указал, что на это есть несколько причин, одна из которых — коррумпированность страны. Отчеты об условиях, которые выполнил Киев, являются ложью, подчеркнул политик.