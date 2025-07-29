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29 июля 2025 в 13:50

Стало известно, на каких направлениях ВСУ испытывают острую нехватку солдат

Военэксперт Кнутов: у ВСУ острый дефицит солдат под Покровском и в Сумах

ВС Украины ВС Украины Фото: Serhii Hudak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооруженные силы Украины столкнулись с острым дефицитом солдат под Покровском и в Сумах, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, ситуация с нехваткой личного состава достигла катастрофических масштабов, что вынудило власти Украины привлекать к службе людей старше 60 лет. Он отметил, что попытки Киева решить проблему за счет мобилизации пожилых людей напоминают действия нацистской Германии в конце Второй мировой войны.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который допускает к службе по контракту людей старше 60 лет. Это указывает на катастрофическую, достаточно тяжелую ситуацию в ВСУ, связанную с нехваткой личного состава. Это проявилось, например, в районе Покровско-Мирноградской агломерации, в Сумской области, где боевые действия с нашими наступающими войсками ведут силы специальных операций. На Украине действительно большие проблемы с людьми. Действия Зеленского чем-то напоминают действия Адольфа Гитлера, когда он создавал Фольксштурм из детей и пожилых людей на последнем этапе Второй мировой, — пояснил Кнутов.

Ранее Зеленский подписал закон, позволяющий служить в армии по контракту лицам старше 60 лет. Теперь в стране поднимут верхнюю возрастную планку. В Раде закон приняли 16 июля, за него выступили 306 парламентариев.

Военный эксперт Василий Дандыкин ранее выразил мнение, что Зеленский может мобилизовать 18-летних уже в этом году. По его словам, Запад давно настаивает на этом шаге и у украинского лидера нет другого выбора. Он отметил, что снижение призывного возраста до 18 лет в стране может привлечь десятки тысяч новых военнослужащих.

ВСУ
Владимир Зеленский
Украина
Сумская область
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
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