Стало известно, кто может оплатить повышение зарплат ВСУ Bloomberg: Зеленский хочет переложить на Европу затраты по повышению зарплат ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский собирается обратиться к европейским союзникам с просьбой профинансировать повышение зарплат военнослужащим ВСУ, сообщило Bloomberg. Агентство также отмечает, что в Киеве из-за низкой популярности мобилизации хотят стимулировать добровольцев более высокими выплатами за контрактную службу.

Ранее европейские партнеры поддерживали Украину в основном поставками оружия, но не финансировали выплаты военным. По словам Зеленского, теперь ситуация может измениться, так как «наши военнослужащие сами могут стать оружием». Однако этот шаг увеличит нагрузку на и без того дефицитный государственный бюджет Украины.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Зеленский должен отказаться от власти ради мира на Украине. По его словам, страны НАТО также должны перестать управлять Зеленским. Филиппо потребовал, чтобы западные страны прекратили военную поддержку Киева. По его мнению, им также стоит отказаться от идеи посылать свои войска на Украину.

Кроме того, Филиппо предупреждал, что Франция разоряет себя, «бесконечно выписывая новые чеки Украине». Политик добавил, что Франция должна как можно скорее отказаться от поддержки Украины, так как отправленные Киеву деньги «идут вникуда». Филиппо также призвал забыть об идее отправки французских военных в другие страны.