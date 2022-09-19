Стало известно, кто мог напасть на посольство Азербайджана в Париже Sputnik Азербайджан: на посольство Азербайджана в Париже могли напасть члены армянской молодежной организации

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Участниками нападения на посольство Азербайджана в Париже могут быть члены армянской молодежной организации FRA Nor Seround, сообщила Sputnik Азербайджан вице-президент Ассоциации диалога Франции и Азербайджана Айтан Мурадова. По ее словам, это не первый случай нападения: в акциях участвуют одни и те же люди, в основном девушки 18-20 лет, но никого из нападавших до сих пор не привлекли к ответственности.

Во Франции все так устроено, что Азербайджан сам должен подать жалобу, нанять адвокатов. Это длительная процедура и не известно, чем все закончится, — отметила Мурадова.

18 сентября в Париже группа людей совершила нападение на посольство Азербайджана. На обнародованной видеозаписи видно, как несколько человек с армянскими флагами на плечах растаскивают ограждение перед дипмиссией и разбивают окна, бросая предметы в здание. Отмечается, что сотрудник посольства в одиночку пресек нападение армянских радикалов и не позволил им войти в здание, тогда как полиция не приняла никаких мер.

МИД Азербайджана выразил серьезное беспокойство нападениями представителей армянских общин на здания азербайджанских дипломатических представительств за рубежом, потребовал принять решительные меры по защите диппредставительств и наказать виновных.