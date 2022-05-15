Стало известно, когда Швеция подаст заявку на вступление в НАТО Svenska Dagbladet: Швеция планирует подать заявку на вступление в НАТО 17 мая

Флаги Швеции и НАТО / Фото Vitalii Vodolazskyi / Shutterstock.com

Швеция может подать заявку на вступление в НАТО 17 мая, сообщает газета Svenska Dagbladet. Стокгольм примет соответствующее решение 16 числа, а на следующий день в штаб-квартире Альянса в Брюсселе письмо с заявкой будет передано генсеку Йенсу Столтенбергу.

Согласно плану, это произойдёт в штаб-квартире НАТО в Брюсселе во вторник после того, как правительство примет историческое решение подать заявку в оборонный альянс в понедельник днём, — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что Швеция и Финляндия подадут заявки на вступление в НАТО одновременно, что свидетельствовало бы о согласии между двумя странами и желании защищать друг друга. Власти обоих государств сверялись с графиками друг друга, и Хельсинки настоял на том, чтобы Стокгольм принял решение в то же время.

Бывший руководитель Центра международного сотрудничества по вопросам безопасности Минобороны КНР Чжоу Бо ранее предположил, что в случае вхождения Финляндии в состав НАТО войска Альянса могут появиться в непосредственной близости от Санкт-Петербурга.

Представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что если Финляндия и Швеция станут членами Альянса, то эти страны превратятся в пространство противостояния НАТО и России «со всеми вытекающими отсюда последствиями», включая угрозу прежним добрососедским отношениям.