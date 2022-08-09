Стали известны детали «продуктовой сделки» В документе по «продуктовой сделке» запретили подходить к судам ближе, чем на 18,5 км

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Руководство к исполнению «продуктовой сделки» запрещает военным приближаться к судам, идущим с продовольствием с Украины, ближе, чем на десять морских миль (18,5 км). Такая буферная зона дополнительно защищает суда, идущие по гуманитарному коридору, сообщает РИА Новости.

Размер буферной зоны составляет 10 морских миль (18,52 километра. — NEWS.ru) вокруг судна при движении по морскому гуманитарному коридору. Буферная зона перемещается вместе с судном, — отмечается в документе.

Нарушать буферную зону запрещено военным кораблям, самолетам и БПЛА. Есть исключение, оно касается отрезка пути в территориальных водах Украины.

Стороны не будут предпринимать никаких нападений на торговые суда или другие гражданские суда и портовые сооружения, задействованные в настоящей инициативе, — цитирует агентство текст руководства.

Ранее стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 8 августа заявил: корабли, гружёные сельскохозяйственной продукцией, идут бесперебойно после заключения «продуктовой сделки» в Стамбуле. Во время встречи с послами в Анкаре он отметил, что власти страны выполнили все условия четырёхстороннего соглашения о создании зернового коридора.