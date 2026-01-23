«Стадия бешенства»: экс-нардеп об открытом унижении Зеленского в Давосе

Президент Украины Владимир Зеленский потерял самообладание на Всемирном экономическом форуме в Давосе, осознав свое поражение, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. По его словам, украинский политик крайне обеспокоен своим финансовым положением и плачевной ситуацией в стране.

Я вам скажу, что Зеленский получил поражение практически по всем направлениям. Внутри страны ситуация катастрофическая. Извне никто не хочет помогать, о чем он сам говорил, выступая в Давосе. Зеленский же признается, что ему запретили говорить о Tomahawk, Taurus и так далее. Есть проблемы с деньгами, которые не дают, а только обещают. Провал произошел и на встрече с [Дональдом] Трампом (президент США. — NEWS.ru) в преддверии его выступления в Давосе, поскольку он планировал там подписать соглашение о безопасности и получить $800 млрд на процветание Украины. Все это в совокупности превратило его в существо, которое начало бросаться на всех, в том числе и на европейцев, — высказался Олейник.

По его словам, Зеленский не мог позволить себе публично выразить гнев в адрес Трампа, хотя очевидно, что именно встреча с американским лидером была для него ключевой. Вместо этого, как отметил экс-нардеп, президент Украины обрушился с критикой на европейцев, заявив об их слабости и неспособности защитить свои интересы.

Зеленский подчеркнул слабость и США. «Вот у вас есть проблема с китайскими и российскими кораблями вокруг Гренландии, а мы могли бы их потопить, у нас есть беспилотники», — говорил он. Критиковал за то, что 30 военных ЕС отправили на остров. Заявлял, что Украина могла бы помочь. Понятно, что на этом фоне он предлагал свои услуги. Это стадия такого, знаете, бешенства, когда начинают кусать руку дающему, ибо рука прекращает давать. Поэтому его по итогу и отправили со сцены, — резюмировал Олейник.

Ранее аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил, что выступление Зеленского в Давосе продемонстрировало его панику. По словам эксперта, поведение украинского политика стало неэтичным вмешательством в венгерский предвыборный процесс, особенно из-за оскорблений в адрес премьер-министра страны Виктора Орбана.