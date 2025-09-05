США пожалели презервативов для Бельгии

Соединенные Штаты отказались передать Бельгии крупную партию медицинских товаров гуманитарного назначения, сообщает бельгийское издание Het Nieuwsblad. Речь идет о 26 млн презервативов, миллионах противозачаточных таблеток и 50 тысячах препаратов для профилактики ВИЧ общей стоимостью почти $10 млн (815,6 млн рублей).

Как уточняет издание, решение было принято администрацией президента США Дональда Трампа после закрытия Агентства по международному развитию (USAID). Медицинские запасы хранились на американском складе в бельгийском городе Гел и предназначались для международных гуманитарных программ.

Проблема заключается в том, что США согласны передать медицинские товары только на платной основе, что неприемлемо для благотворительных организаций. В настоящее время вся партия рискует быть уничтоженной, а стоимость утилизации оценивается примерно в $145 тысяч (11 826 200 рублей).

