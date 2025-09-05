Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 сентября 2025 в 17:32

США пожалели презервативов для Бельгии

США отказались передать Бельгии гуманитарную помощь с презервативами

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Соединенные Штаты отказались передать Бельгии крупную партию медицинских товаров гуманитарного назначения, сообщает бельгийское издание Het Nieuwsblad. Речь идет о 26 млн презервативов, миллионах противозачаточных таблеток и 50 тысячах препаратов для профилактики ВИЧ общей стоимостью почти $10 млн (815,6 млн рублей).

Как уточняет издание, решение было принято администрацией президента США Дональда Трампа после закрытия Агентства по международному развитию (USAID). Медицинские запасы хранились на американском складе в бельгийском городе Гел и предназначались для международных гуманитарных программ.

Проблема заключается в том, что США согласны передать медицинские товары только на платной основе, что неприемлемо для благотворительных организаций. В настоящее время вся партия рискует быть уничтоженной, а стоимость утилизации оценивается примерно в $145 тысяч (11 826 200 рублей).

Ранее СМИ со ссылкой на аналитические данные DSM Групп сообщали, что в российских аптеках продажи презервативов за первое полугодие 2025 года снизились почти на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Но, несмотря на это, цены продолжают расти.

США
Бельгия
презервативы
гуманитарная помощь
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Первая помощь при травмах: от царапин до укусов животных
Вундеркинд из Франции побила 36-летний рекорд
Кадыров объявил об отправке на СВО группы добровольцев из Чечни
Ресторатор рассказал, как вернуть рыбу россиянам
Психолог ответила, нормально ли переживать из-за взросления детей
В России появилась школа исключительно для детей мигрантов
Задержание Тарасовой вызвало эмоциональную реакцию у Марии Ароновой
Дипломаты разбираются в загадке смерти россиянина вместе с полицией США
«Мы будем»: в Индии нашли дерзкий ответ на давление США
Аглая Тарасова объяснила, как ее вызвали на допрос
Домашний кетчуп из томатов: натурально и очень вкусно — лучше магазинного!
Росгвардейцы спасли от смерти мотоциклиста в Рязанской области
ДНР заключила меморандумы с иностранными компаниями
Солист «Трех дней дождя» впервые стал отцом
Экономист объяснил интерес западных брендов к российскому рынку
Украина ни с чем. Россия и США поставили Европу на место
Сборная Россия объявила состав на товарищеский матч с Катаром
Альпинист рассказал, что манит людей в горы
Спасение для слепых. Десятки собак-поводырей собрались на ВДНХ: лучшие фото
Мексиканцы назвали кормом для свиней популярную у россиян еду
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Общество

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления
Общество

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту
Общество

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.