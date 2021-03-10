«Спутник V» получит европейский паспорт

На фоне «вакцинного национализма» в Европе российская разработка «Спутник V» завоёвывает всё больше доверия в ЕС. Италия объявила о производстве российской вакцины на своей территории. Кроме того, СМИ сообщили, что привитые «Спутником V» смогут получить единый европейский паспорт вакцинации. NEWS.ru изучил новшества европейской прививочной кампании.

«Спутник V» в Европе

Италия стала первой страной в ЕС, заявившей о производстве «Спутник V» на своей территории. О достижении договорённостей сообщила Итало-российская торговая палата. По данным Российского фонда прямых инвестиций, контракт был подписан с Adienne Srl, дочерним предприятием швейцарской фармацевтической компании. Производство планируется начать в июле, а объём выпуска может достичь 10 млн доз в год.

Сообщается также о переговорах между Россией и Францией по этой теме, однако пока, по данным Reuters, французская сторона не может найти подходящий объект для выпуска российского препарата.

Тем не менее Брюссель продолжает подозрительно относиться к «Спутнику V».

Мы не должны позволять Китаю и России вводить нас в заблуждение, — заявил глава Евросовета Шарль Мишель. — Оба этих режима преследуют менее желанные для нас цели, когда организуют крайне ограниченные, но широко рекламируемые операции по поставке вакцин другим странам. Мы не поддадимся вакцинной пропаганде.

Несмотря на неодобрительные комментарии из Брюсселя, Венгрия и Словакия уже закупили российскую вакцину и сертифицировали её для экстренного использования. Поэтому, как сообщает Bloomberg, привитые «Спутником V» тоже смогут получить единый европейский паспорт вакцинации, когда эта схема заработает.

Паспорта вакцинации

Проект сертификата вакцинации ЕС должны обнародовать 17 марта, но на практике схема начнёт действовать не раньше мая. В Брюсселе утверждают, что паспорт привитого не станет инструментом дискриминации и не будет являться условием свободного передвижения по ЕС. Помимо информации о вакцине туда планируется загружать данные ПЦР-тестов на коронавирус, так что прививка, скорее всего, просто даст возможность не сдавать тест на въезде в страну. Третьей частью документа станут данные о том, переболел ли человек коронавирусом.

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Введение вакцинных паспортов активно лоббируют Греция и Кипр, зависимые от туристического сектора. Открыв доступ к своим пляжам вакцинированным отдыхающим, они надеются спасти грядущий курортный сезон. По словам министра туризма Греции Хариса Теохариса, страна планирует открыться для международных туристов 14 мая при благоприятной эпидемиологической обстановке. Хорватия с 1 мая также собирается принимать привитых туристов, правда, пока речь идёт только о гостях из Великобритании.

Вакцинный национализм

Евросоюз активно защищается от обвинений в провале кампании по вакцинации. Страны-члены винят Брюссель в слишком медленном одобрении и развёртывании препаратов от коронавируса и обращаются к двусторонним сделкам, в том числе с Китаем и Россией. Другая группа претензий касается «вакцинного национализма» — решения ЕС временно блокировать вывоз препаратов от коронавируса со своей территории. Шарль Мишель считает и те, и другие обвинения необоснованными.

Обвинения в «вакцинном национализме» звучат для меня шокирующе, — подчеркнул Шарль Мишель. — Соединённое Королевство и США наложили запрет на экспорт вакцин и вакцинных компонентов, произведённых на своей территории. Но в Евросоюзе никто не останавливал экспорт.

Что же касается недавнего решения заблокировать экспорт прививок из Италии в Австралию, то, по мнению Мишеля, это не запрет, а «попытка предотвратить экспорт вакцин в другие страны, в то время как компании ещё не выполнили обязательства перед нами».

Слова Мишеля возмутили британское правительство, которое тоже считает, что не запрещало экспорт. Посол Евросоюза в Великобритании был вызван в МИД для дачи разъяснений.

Правительство Соединённого Королевства не блокировало экспорт ни одной вакцины от COVID-19, — заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб. — Любые комментарии по поводу запрета или любых ограничений на вакцины в Великобритании совершенно неверны.

Аналитики Associated Press отмечают , что конфликт по поводу вакцин — свидетельство деградации отношений Лондона и Брюсселя после Brexit. Впрочем, вопросы борьбы с коронавирусом подтачивают и солидарность внутри ЕС. Вопреки рекомендациям органов Евросоюза, страны-члены продолжают принимать независимые решения касательно границ внутри Шенгенской зоны и закупок препаратов от COVID-19.