Sputnik Латвия и Baltnews обвинили в нарушении санкционного режима ЕС

https://static.news.ru/photo/c644fc5c-3588-11eb-af96-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын /Global Look Press

Сотрудников порталов Baltnews и Sputnik Латвия обвинили в нарушении режима санкций Евросоюза, у них взяли подписку о невыезде, а в их домах прошли обыски.

Обвинения предъявлены по статье 84 Уголовного кодекса Латвии. Наказание может разниться от денежного штрафа до тюремного заключения. У журналистов изъяли технику и средства связи.

Все лица, которым предъявили обвинения — граждане Латвии. Власти страны считают, что журналисты нарушили закон, так как работают на МИА «Россия сегодня», передаёт РИА Новости. По версии правящих кругов прибалтийских стран, на всё агентство распространяются персональные санкции, наложенные на генерального директора Дмитрия Киселёва.

2 декабря послы стран Европейского союза утвердили санкционные правила против российских властей, аналогичные американскому «акту Магнитского», писал NEWS.ru. Документ позволит ЕС вводить ограничительные меры против людей, которые несут ответственность за нарушение прав человека.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выступил с предложением назвать европейский аналог «акта Магнитского» в честь российского оппозиционера Алексея Навального.